மணப்பாடு படகு விபத்து: உயிரிழந்தோர் குடும்பங்களுக்கு தலா. ரூ.2 லட்சம் நிதி.. அரசு

மணப்பாடு அருகே நிகழ்ந்த படகு விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்துக்கு தலா ரூ.2 லட்சம் நிவாரண உதவியை அரசு அறிவித்துள்ளது.

English summary

TN govt has announced Rs 2 lakh solatium to the Manappadu boat tragedy victims and Rs 50,000 for injured.