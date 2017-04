தமிழக அரசின் சித்திரை புத்தாண்டு விருதுகள் அறிவிப்பு.. அக்னிபுத்திரனுக்கு கபிலன் விருது

ஆண்டு தோறும் வழங்கப்படும் தமிழக அரசின் சித்திரை புத்தாண்டு விருதுகளை தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.

English summary

Tamil Nadu government has announced Tamil New year award to tamil scholars.