பீட்டா வழக்கால் நாட்டு நாய் கருத்தரிப்பு மையத்தை மூட ஹைகோர்ட் உத்தரவு- தமிழக அரசு அப்பீல்!

பீட்டா தொடர்ந்த வழக்கால் சென்னை நாட்டு நாய் கருத்தரிப்பு மையத்தை மூட உத்தரவிட்ட உயர்நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு எதிராக தமிழக அரசு மேல்முறையீடு செய்துள்ளது.

English summary

TamilNadu govt today filed appeal plea agains the Madras HC order to the clousre of Chennai country dog breeding centre.