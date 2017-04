தவிக்கும் தமிழகம்... அமைச்சர்கள் உண்டு, ஆட்சி எங்கே? உறுப்பினர்கள் உண்டு, பேரவை எங்கே?

வறட்சியால் தமிழகம் தவியாய் தவிக்கும் நிலையில் செயலற்ற ஆட்சியாக இருப்பது மக்களை கொந்தளிக்க வைத்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

TamilNadu Public angry over the not functioning the State govt.