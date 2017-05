தமிழகம் முழுக்க பஸ் ஸ்டிரைக்... வீடு திரும்ப முடியாமல் பொதுமக்கள் அவதி

அரசுப் போக்குவரத்துத் தொழிலாளர்கள் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டுள்ளதால் தமிழகம் முழுக்க பயணிகள் பெரும் அவதிப்பட்டு வருகிறார்கள்.

Story first published: Sunday, May 14, 2017, 17:49 [IST]

English summary

TN Transport unions strike has started all over Tamil Nadu,Public were affected badly