எடப்பாடி அரசின் அதிரடி திட்டம்... கள்ளுகடை திறப்பைத் தொடர்ந்து இளநீர் பீர் தயாரிக்கிறது!

கள்ளுகடைகளைத் திறப்பதுடன் இளநீர் பீர் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலையை அமைக்கவும் தமிழக அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

English summary

According to official sources said that TamilNadu govt will introduce to Coconut Beers.