எம்.ஜி.ஆர். நூற்றாண்டு விழா: ஜன.17ல் பொது விடுமுறை.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு!

எம்.ஜி.ஆர். பிறந்த நாளான ஜனவரி 17-ம் தேதி செவ்வாய்கிழமை பொதுவிடுமுறையாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.

English summary

Tamilnadu government declare MGR's birthday as public holiday. Former Tamil Nadu Chief Minister, M G Ramachandran was born on January 17