இரவோடு இரவாக டாஸ்மாக் கடைகள் மூடல்.. தென்காசியில் குடிமகன்கள் திண்டாட்டம்

உச்சநீதிமன்ற உத்தரவைத் தொடர்ந்து தென்காசியில் இயங்கி வந்த 10 டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

English summary

TN govt has closed 10 Tasmac shops in tenkasi NH in Nellai dt and taking stepts to shut other shops too.