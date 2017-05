தமிழக அரசின் மணல் குவாரி விழுப்புரத்தில் தொடக்கம்... யூனிட் மணல் ரூ.525 க்கு விற்பனை

தமிழக அரசே நடத்தும் மணல் குவாரி விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் உள்ள கீழக்கோண்டூரில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு யூனிட் மணல் ரூ.525க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

TN Govt has opened Sand Quarry in Villupuram Dist. Alredy Tamil Nadu Chief Minister Edapaddi K. Palaniswami said to the press, All sand quarries in Tamil Nadu would be closed down in three years and the government would undertake mining, storing and selling of sand at cheaper rates.