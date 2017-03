ஏரி மராமத்து பணியிலும் ஊழல்... மணல் கொள்ளை... தமிழக அரசு மீது ராமதாஸ் குற்றச்சாட்டு

ஏரிகளை தூர்வாரும் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்துவிட்டு அதில் சவுடு மண் கொள்ளை நடப்பதற்கு தமிழக அரசும், அரசு அதிகாரிகளும் வழி வகை செய்கின்றனர் என்று பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் குற்றம்சாட்டினார்.

English summary

TN Govt involves in sand mafia, says Ramadoss TN govt releases Rs. 100 crore for dredging water bodies. CM Edappadi recently starts that work in Manimangalam lake. But sand mafia is done in the presence of govt officials, says Ramadoss