பிளஸ் ஒன், பிளஸ் டூவுக்கு ஒருங்கிணைந்த சான்றிதழ்... அரசின் அடுத்த முடிவு

தமிழக அரசு பாடத்திட்டன் கீழ் கல்வி பயிலும் பிளஸ் 1 மற்றும் பிளஸ் 2 மாணவர்களுக்கு ஒரே சான்றிதழை வழங்க அரசு முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Tn school education department plans to merge the mark sheets of higher secondary studies and also planning to announce plus 1 too as public exams