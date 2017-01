தொடரும் விவசாயிகள் தற்கொலைகள்... என்ன செய்யப் போகிறது தமிழக அரசு?

சாகுபடி செய்யப்பட்ட பயிர்கள் கருகுவதைக் கண்டு விவசாயிகள் தற்கொலை செய்து கொள்வதும் அதிர்ச்சியில் மரணமடைவதும் அதிகரித்து வருகிறது. இதுகுறித்து தமிழக அரசு அக்கறை காட்டாமல் இருப்பதாக புகார் எழுந்துள்ளது

Monday, January 2, 2017

Farmers in the state are in a shock as the Govt of Tamil Nadu is keeping mum on the suicide and deaths of farmers.