இதை விடவா கேவலம் வேணும். தினகரனுக்காக ஆர்.கே.நகரில் பணம் விநியோகித்த மதுரை அரசு வக்கீல்!

ஆர்கே நகரில் தினகரனுக்காக வாக்காளர்களுக்கு லஞ்சம் கொடுத்த போது மதுரை அரசு வழக்கறிஞர் தமிழ்ச்செல்வன் சிக்கினார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Election Commission's flying squad officials caught Madurai Dist. Govt Lawyer TamilSelvan for distributing money to voters in RK Nagar.