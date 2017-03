தமிழகத்துக்கே பெரும் தலைகுனிவை ஏற்படுத்திய ராமமோகன் ராவுக்கு மீண்டும் பதவி கொடுத்த எடப்பாடி!

தமிழக அரசின் தலைமை செயலகத்திலேயே வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தும் அவமானகரமான நிலைக்கு உள்ளாக்கிய மாஜி தலைமை செயலர் ராமமோகன் ராவை மீண்டும் அரசு பணியில் நியமித்துள்ளது எடப்பாடி அரசு.

English summary

TamilNadu Govt Senior Officials shocked over the Ex Chief Secretary Rama Mohan Rao's re appointment.