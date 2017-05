ஒரு கல்லில் இரண்டு மாங்காய்... தமிழகத்தில் கள்ளுக் கடைகளை திறக்க எடப்பாடி அரசு அதிரடி முடிவு?

தமிழகத்தில் கள்ளுக் கடைகளை திறக்க எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையிலான அரசு முடிவு செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

TamilNadu govt has decided to open the Toddy Shops.