மாஜி தலைமை செயலர் ஞானதேசிகன் சஸ்பெண்ட் உத்தரவு விரைவில் ரத்தாகிறது?

தமிழக அரசின் முன்னாள் தலைமை செயலர் ஞானதேசிகனை சஸ்பெண்ட் செய்து பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவு விரைவில் ரத்தாகிறது என்கின்றன கோட்டை வட்டாரங்கள். ஜெயலலிதா முதல்வராக இருந்தபோது சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டவர் ஞானதேசி

Story first published: Monday, January 2, 2017, 16:06 [IST]

English summary

Sources said that Tamilnaduu govt will revoke the suspension order of Former Chief Secretary Gnanadesikan very soon.