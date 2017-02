ஷீலா பாலகிருஷ்ணனை தொடர்ந்து மேலும் 2 உயர் அதிகாரிகள் விலக மன்னார்குடி கோஷ்டி உத்தரவு?

ஷீலா பாலகிருஷ்ணனைத் தொடர்ந்து மேலும் 2 உயர் அதிகாரிகளை பதவி விலக மன்னார்குடி கோஷ்டி உத்தரவிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Sources said that TamilNadu govt's two more top bureaucrats had been asked to resign from their post.