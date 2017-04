சொந்த நகைகளை விற்று அரசுப் பள்ளியின் தரத்தை உயர்த்திய ஆச்சரிய ஆசிரியர் அன்னபூர்ணா!

விழுப்புரம் அருகே அரசுப் பள்ளியின் தரத்தை உயர்த்துவதற்காக பள்ளி ஆசிரியர் அன்னபூர்ணா தனது சொந்த நகைகளை விற்று பணம் கொடுத்த சம்பவம் நெகிழ்வை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Story first published: Saturday, April 22, 2017, 16:46 [IST]

English summary

Hats off to Teacher Annapurna mohan from tamilnadu's villupuram district who sold her jewellery to rebuild the classroom