போக்குவரத்து தொழிலாளர்களின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற ரூ 5500 கோடி ஒதுக்கீடு தேவை: வைகோ

தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துத்துறை தொழிலாளர்களின் நியாயமான கோரிக்கைகளை தமிழக அரசு உடனடியாக நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ வலியுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

State Government should immediately fullfill the TN transport worker's legitimate demands on their nominations, said MDMK general secretary Vaiko