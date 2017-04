விவசாயிகளை சந்திக்காத முதல்வரை நாம் பெற்றிருப்பது வேதனையாக உள்ளது.. மு.க.ஸ்டாலின் சாடல்

டெல்லியில் 36 நாள்களாக போராடி வரும் தமிழக விவசாயிகளை சென்று சந்திக்க மறுக்கும் முதல்வரை இந்த தமிழகம் பெற்றிருப்பது உண்மையிலேயே வேதனை அளிக்கிறது என்று திமுக செயல்தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.

English summary

DMK working President MK Stalin accuses CM of TN not ready to meet farmers who protest in Delhi.