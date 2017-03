ஜெ. மரணத்தை வைத்து அரசியல் பிழைப்பு நடத்துகிறார் ஓபிஎஸ்: அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தாக்கு

ஜெயலலிதா மரணத்தை வைத்து அரசியல் பிழைப்பு நடத்துகிறார் ஓ. பன்னீர்செல்வம் என அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் சாடியுள்ளார்.

English summary

Tamil Nadu Health Minister Vijayabaskar rejected the allegations levelled by former Chief minister O Panneerselvam on the treatment given to Jayalalithaa in Apollo..