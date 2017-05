நாமக்கல் சுப்ரமணியத்திடம் கடைசியாக தொலைபேசியில் பேசியது யார்?... விசாரிக்குமா போலீஸ்!

நாமக்கலில் தற்கொலை செய்து கொண்ட சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கரின் நண்பர் சுப்ரமணியத்தின் தற்கொலை பல்வேறு சந்தேகங்களை எழுப்பியுள்ளது.

English summary

Minister Vijayabhaskar's close aid Subramaniyan's last phone call details may taken into investigation to make clear about his death contriversies.