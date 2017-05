அன்று சாதிக் பாட்சா.. இன்று சுப்ரமணியம்.. தொடர்கதையாகும் அரசியல் புள்ளிகளின் நண்பர்கள் மர்ம மரணம்!

ஊழல் முறைகேடுகளில் சிக்கும் அரசியல் முக்கிய புள்ளிகளின் நண்பர்களின் மர்ம மரணம் தொடர் கதையாகி வருகிறது.

English summary

Tn health minister Vijayabaskar’s friend died mysteriously at his residence near namakaal, Subramaniyam also under it raid at the time of vijayabhaskar’s house raided last month