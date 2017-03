உளவுத்துறை வார்னிங்கால் அவசரம் அவசரமாக ஜெ. சிகிச்சை குறித்த அறிக்கை வெளியிட்ட தமிழக அரசு!

ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பான ஓபிஎஸ் அணியின் கோரிக்கை டைம் பாம் ரகம் என உளவுத்துறை வார்னிங் கொடுத்ததால்தான் தற்போது அவசரம் அவசரமாக அறிக்கை ஒன்றை தமிழக அரசு வெளியிட வைத்திருக்கிறது.

Story first published: Monday, March 6, 2017, 17:11 [IST]

Sources said that TamilNadu Intelligence has warned to Govt and Team EPS over the Team OPS Protest to demand judicial commission on Jayalalithaa's death.