தினகரனை காப்பாற்ற தீயாக வேலை செய்த தமிழக உளவுத்துறை கருப்பு ஆடு.... வளைக்கும் டெல்லி போலீஸ்

டிடிவி தினகரனை காப்பாற்றுவதற்காக தீயாக வேலை செய்த தமிழக உளவுத்துறை அதிகாரியிடம் டெல்லி போலீசார் விசாரிக்க உள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Thursday, April 27, 2017, 10:42 [IST]

English summary

Sources saying that Top IPS officer too will be investigated today by the delhi police while reached chennai with TTV Dinakaran.