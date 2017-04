கண்ணகி கோவில் சித்திரை முழு நிலவு திருவிழா... தமிழக-கேரள அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தை

ஆண்டுதோறும் சித்திரை மாதம் முழு நிலவு அன்று கண்ணகி கோவில் திருவிழா நடைபெறும். இந்த ஆண்டு திருவிழா நடத்துவது குறித்து தேக்கடியில் தமிழக-கேரள அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகின்றனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Tamil Nadu and Kerala officials meeting held in Cumbum to discuss on Kannagi temple festival arrangements.