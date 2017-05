போக்குவரத்து ஊழியர்களே ஸ்டிரைக் வேண்டாம்.. முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தைக்கு அரசு அழைப்பு!

வேலைநிறுத்தம் அறிவித்துள்ள போக்குவரத்து தொழிற்சங்க ஊழியர்களின் போராட்டத்தை கைவிடும் வகையில் 12ம் தேதி முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தைக்கு தொழிலாளர் நலத்துறை ஆணையம் அழைப்பு விடத்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Tn labour ministry call for a meeting on May 12 to withdraw transport employees protest announcement.