நம்பியார், அசோகன் போல சேகர் ரெட்டியுடன் போஸ் கொடுத்த ஓபிஎஸ்- சி.வி.சண்முகம் காட்டம்

மணல் மாஃபியா சேகர்ரெட்டியுடன் போட்டோவிற்கு போஸ் கொடுத்த ஓ.பன்னீர்செல்வம் அது குறித்து விளக்கம் அளிப்பாரா என்று சட்டத்துறை அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

Story first published: Tuesday, May 9, 2017, 12:27 [IST]

English summary

TN law minister C.V.Shanmugam accuses that at the period of O.Pannerselvam as Public works department minister Sekar Reddy got all the sand contracts