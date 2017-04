தலைமை செயலகம் முதல் அத்தனை அரசு அலுவலங்களிலும் டாஸ்மாக் கடையை திறங்க- குடிமகன்களின் குபீர் கோரிக்கை

நெடுஞ்சாலைகளில் மூடப்பட்டுள்ள மதுபானக் கடைகளை மீண்டும் திறக்க உத்தரவு வரும் வரை தலைமை செயலகத்தில் மதுபானக் கடைகளை திறக்க வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு மதுகுடிப்போர் விழிப்புணர்வு சங்கம் அதிரடி கோரிக்கை வி

English summary

A movement from Tamil Nadu has demanded differently to start TASMAC shops in Secretariat, Collector offices, MLA offices etc.