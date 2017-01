பற்றாக்குறை பருவமழை.. ஏரிகளில் நீர்மட்டம் சரிவு.. கடும் குடிநீர் பஞ்ச அபாயத்தில் தமிழகம்

வடகிழக்கு பருவமழை பொய்த்ததால் தமிழகம் முழுவதும் கடும் வறட்சி நிலவுகிறது. விவசாயிகள் மரணம் ஒருபக்கம் தொடர குடிநீர் பஞ்சம் ஏற்படும் அபாயம் எழுந்துள்ளது.

English summary

As the rains failed in Tamil Nadu, the state is marching towards an acute water shortage in the year.