பப்ளிக் எக்ஸாம் முடித்த மாணவர்கள் போல் பேனா மை தெளித்து விளையாடலாம்.. ஆனால் போராடலாமா?

தமிழக அமைச்சர்கள் பேனாவை ஆக்கப்பூர்வமான விஷயங்களுக்கு பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு மதுகுடிப்போர் சங்கம் சார்பில் நாளை மறுநாள் பேனா மை தெளித்து போராட்டம் நடத்தப்படவுள்ளது.

English summary

A movement is going to protest on monday against TN ministers to use their pens for creative ones.