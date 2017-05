தமிழகத்தில் விரைவில் பொதுத் தேர்தல் வருவது உறுதி - பிரேமலதா விஜயகாந்த் ஆருடம்

தமிழகத்தில் விரைவில் பொதுத் தேர்தல் வருவது உறுதி என்று பிரேமலதா விஜயகாந்த் கூறியுள்ளார்.

English summary

Tamilnadu likely to meet gendral election will be soon, says Premalatha Vijayakanth