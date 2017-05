சட்டசபை தேர்தல் செலவுக்காக அதிமுக வேட்பாளர்களுக்கு ரூ.400 கோடி கொடுத்த சேகர் ரெட்டி- அதிர்ச்சி தகவல்

மணல் மஃபியா சேகர் ரெட்டி கடந்த சட்டசபை தேர்தலின் போது அதிமுகவிற்கு ரூ.400 கோடி கொடுத்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Tamil Nadu sand mining baron J Sekhar Reddy paid state ministers and bureaucrats around Rs 400 crores, the Income Tax department is said to have told the state government.