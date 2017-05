சசிகலாவின் திடீர் விசுவாசியாக உருவெடுத்த அமைச்சர் பாலகிருஷ்ணா ரெட்டி... வெலவெலக்கும் அமைச்சர்கள்!

பெங்களூரு சிறையில் இருக்கும் சசிகலாவை தொடர்ந்து அமைச்சர் பாலகிருஷ்ணா ரெட்டி மட்டுமே சந்தித்து வருகிறார். இதனால் அமைச்சர்கள் பலரும் வெலவெலத்து போயுள்ளனர்.

English summary

ADMK sources said that TamilNadu Minister Balakrishna reddy is emerging as a new faction.