திருப்பதி கோவிலில் படாதபாடுபட்ட அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி!

திருப்பதியில் தமக்கு ஆந்திரா போலீசார் உரிய பாதுகாப்பு தரவில்லை என தமிழக அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

English summary

TamilNadu Minister Rajaendra Balaji has condemned Andhra Police on his security issue.