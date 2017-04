தாய் தந்தை இல்லாத அநாதையாகிவிட்டதே அதிமுக... கலங்கும் தெர்மகோல் ராஜூ

தாய், தந்தை இல்லாத கட்சியாக இருக்கும் நிலையில் அதிமுகவின் இரு அணிகளும் விரைவில் இணையும் என அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

TamilNadu Minister Sellur Raju Said that ADMK is now in a state of left abandoned without father and mother.