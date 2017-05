கிடங்குகளில் ஏசியை சுவர் இழுக்காமல் இருக்க தெர்மகோல்.... அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூவின் அடுத்த பிளான்

சென்னை கோயம்பேட்டில் இயங்கிவரும் குளிர்பதன பொருட்கள் சேமிப்பு கிடங்குப் பணிகளை அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ பார்வையிட்டு பணிகள் நடைபெறும் விதம் குறித்து விளக்கும் போதும் தெர்மகோலை குறிப்பிட மறக்கவில்லை.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

TN minister Sellur raju opens his next plan to prevent wall absorbing ac in godowns with thermacol but this time it will be really helpful