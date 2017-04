யார் என்ன சொன்னாலும் சரி.. தெர்மகோல்தான் பெஸ்ட்.. விடாப்பிடி செல்லூர் ராஜூ

விமர்சனங்கள் பல எழுந்தாலும் வைகை நீர் ஆவியாதலை தெர்மகோல் மூலம் கட்டாயம் தடுத்தே தீருவோம் என்று அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Minister sellur raju told in a debate show that evaporisation of water will be controlled by using thermocols in future too.