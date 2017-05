டெல்லியில் ஓங்கும் எடப்பாடி கோஷ்டி கை.. மீண்டும் மோடியை சந்திக்கும் தங்கமணி- ஓபிஎஸ் அண்ட் கோ ஷாக்

அதிமுகவின் இரு அணிகள் பிளவுபட்டு கிடக்கும் நிலையில் அமைச்சர் தங்கமணி 2வது முறையாக பிரதமர் மோடியை நாளை சந்திப்பது அரசியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Tn Electicity minister Thangamani belongs to the Edappadi Palaniswami camp of the AIADMK is going to meet PM tomorrow gains another political attention.