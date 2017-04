ஐடி அலுவலகத்தில் ஆஜர்- சட்டவிரோத பண பரிமாற்ற வழக்கில் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் எந்த நேரத்திலும் கைது?

வருமான வரித்துறை அலுவலகத்தில் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் ஆஜராகியுள்ளார். அவர் எந்த நேரத்திலும் கைது செய்யப்படலாம் என கூறப்படுகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Tamil Nadu health minister, Vijay Bhaskar has reached the Income Tax office for questioning. His house was raided by IT sleuths last week. During the raids incriminating documents suggesting bribes being paid to voters were found. This led the elections to the R K Nagar constituency being countermanded by the Election Commission of India