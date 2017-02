பொதுச்செயலர் பதவி: சசிக்கு தேர்தல் ஆணையம் விதித்த கெடு இன்றுடன் முடிவு! அமைச்சர்கள் பெங்களூரு பயணம்!

அதிமுக பொதுச் செயலாளராக சசிகலா நியமனம் செய்யப்பட்டது குறித்து தேர்தல் ஆணையம் அனுப்பிய நோட்டீஸுக்கு பதிலளிப்பது தொடர்பாக சசிகலாவுடன் ஆலோசனை நடத்த தமிழக அமைச்சர்கள் இன்று பெங்களூரு பயணம் மேற்கொள்கின்ற

English summary

Today is the last day to response the notice which was sent by Election Commission, TN Ministers are going to meet Sasikala. who will be the next ADMK General Secretary.