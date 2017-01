அதிமுகவில் குடுமிபிடி சண்டை! கேபி முனுசாமி மீது அமைச்சர்கள் ஓஎஸ் மணியன், சிவி சண்முகம் பாய்ச்சல்!!

திவாகரனை விமர்சித்து அதிமுகவை காட்டி கொடுத்துவிட்டார் முன்னாள் அமைச்சர் கேபி முனுசாமி என அமைச்சர்கள் சிவி சண்முகம் மற்றும் ஓ.எஸ். மணியன் சாடியுள்ளனர்.

Story first published: Monday, January 16, 2017, 17:19 [IST]

English summary

Tamilnadu Ministers CV Shanmugam and OS Manian has condemned Former Miniseter KP Munusamy who slams Sasikala brother Divakaran.