ஐடி அதிகாரிகளுக்கு மிரட்டல்... அமைச்சர்களை பலியாடுகளாக்க தினகரன் பகீர் ப்ளான்!

ஐடி அதிகாரிகளை மிரட்டிய சம்பவத்தில் தமிழக அமைச்சர்களுக்கு நெருக்கடி முற்றுகிறது. இதனை அரசியல் லாபத்துக்கு பயன்படுத்தவும் டிடிவி தினகரன் திட்டமிட்டுள்ளாராம்.

English summary

Income Tax officilas will file a complaint against TamilNadu Ministers Kamaraj, Radhakrishnan and Delhi Special representative Thalavai Sundaram for obstructing raids at Health Minister Vijayabaskar’s residence.