சேகர் ரெட்டியுடன் தொடர்புடைய அமைச்சர்கள் மீது நடவடிக்கை? எடப்பாடி கோஷ்டி ஷாக்

மணல் மாபியா சேகர் ரெட்டியுடன் தொடர்புடைய அமைச்சர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வருமான வரித் துறை அதிகாரிகள் தமிழக அரசுக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளனர்.

Story first published: Sunday, May 7, 2017, 10:18 [IST]

English summary

IT dept officials recommended to take action through vigilance on TN Ministers, MLAs, Senoir officials who have link with Sekar Reddy.