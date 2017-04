எடப்பாடி அரசின் நால்வர் அணி.. அதிருப்தியில் அமைச்சர்கள்? ஓபிஎஸ் அணிக்கு தாவல்?

எடப்பாடி அரசை ஆட்டுவிக்கும் நால்வர் அணியால் சில அமைச்சர்கள் அதிருப்தி அடைந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

According to the ADMK sources said that TamilNadu Senior Ministers very upset over the four member team of TTV Dinakaran.