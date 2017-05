ஆட்டத்தை ஆரம்பித்த அக்னி பகவான் - திருத்தணியில் 112 டிகிரி பாரன்ஹீட் வெப்பம்

வட தமிழகத்தில் அனல் காற்று வீசுகிறது. திருத்தணியில் இன்று மதியம் 12 மணி நிலவரப்படி 112 டிகிரி பாரன்ஹீட் வெயில் சுட்டெரித்தது.

#Chennai peaking at 40.8°C as sea breeze trying to sneak in over city & coastal areas. Airport Metar trending at 41°C now. #ChennaiSummer pic.twitter.com/6TcohxceeS

English summary

According to the met forecast the heat wave is likely to prevail across several districts including Chennai, Kancheepuram, Tiruvallur, Vellore, Cuddalore, Villupuram.