அடக் கொடுமையே... நீட் தேர்வுக்கு விலக்கு கோரும் மசோதாவை ஜனாதிபதிக்கு அனுப்பாத தமிழக அரசு!

நீட் தேர்வுக்கு விலக்கு கோரும் மசோதாவை ஜனாதிபதியின் ஒப்புதலுக்கே தமிழக அரசு அனுப்பவில்லை என அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

English summary

Sources said that the Tamil Nadu Govt not send the bills on seeking exemption from NEET for President’s approval.