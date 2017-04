விவசாயிகளுக்காக தமிழகத்தில் நாளை முழுஅடைப்பு போராட்டம்... எது ஓடும்? எது மூடப்படும்?

விவசாயிகளின் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண வலியுறுத்தி தமிழகத்தில் நாளை திமுக சார்பில் நடைபெற்ற அனைத்துக் கட்சி கூட்ட முடிவின்படி முழு அடைப்பு போராட்டம் நடைபெறுகிறது.

English summary

Including traders and cinema association many accepts to shut down their one day work in favour of tn shut tommorrow which is called by dmk's all party meeting