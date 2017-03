கூண்டோடு அதிகாரிகள் அதிரடி மாற்றம்... தினகரனிடம் தோற்றுப் போன சசிகலா, திவாகரன்

ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளின் அதிரடி மாற்றத்தின் பின்னணியில் அதிமுக அரசின் ரிமோட் கண்ட்ரோல் தினகரன் மட்டுமே என்கின்றன கோட்டை வட்டாரங்கள்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Sources said that TamilNadu IAS and IPS officials transeffered on yesterday as per the CM Edappadi Palanisamy's Remote Control TTVD.