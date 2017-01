ரெட் பஸ் மூலம் புக் செய்த டிக்கெட்டுகள் செல்லாது.. ஆம்னி பஸ் சங்கம் அறிவிப்பு.. பயணிகள் அதிர்ச்சி

ரெட் பஸ் ஆப் மற்றும் வெப்சைட் மூலம் புக் செய்த டிக்கெட்டுகள் செல்லாது என தமிழ்நாடு ஆம்னி பஸ் உரிமையாளர் சங்கம் அறிவித்துள்ளது.

English summary

Tamilnadu Omni bus association says they wont allow passengers who booked via red bus app, to board the bus.